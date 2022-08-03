В центре противодействия дезинформации СНБО отреагировали на заявление экс-канцлера Германии Герхарда Шредера и ряда других западных политиков о необходимости переговоров Украины и России с целью заключения компромиссного мира и о готовности РФ к таким переговорам.

Там назвали это "информационно-психологической спецоперацией России".

"Такие манипуляции с заявлениями отдельных спикеров – элемент информационно-психологической операции россии, цель которой – создать вокруг РФ имидж миролюбивой страны. Агрессор продолжает дезинформировать о склонности к миру, подчеркивая подписание мирного соглашения о вывозе заблокированного украинского зерна. В то же время Россия не прекращает обстреливать населенные пункты Украины и убивать мирное население", - заявляет Центр при СНБО.

Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что война в Украине - "ошибка российского правительства", но для урегулирования нужны уступки обеих сторон. Россия, по словам Шредера, "хочет переговоров".

Тем временем война в Украине продолжается уже 161-й день. "Страна" следит за происходящим 3 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 160-го дня войны. Украинские власти сообщили, что в районе Авдеевки наступление россиян потерпело неудачу, а вблизи Песок продолжаются бои и есть частичный успех у противника. Из Донецкой области началась обязательная эвакуация. Ближе к вечеру россияне нанесли ракетные удары по Кировоградской, Винницкой и Львовской областям. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что возвращать территории ближе к зиме будет трудно, поэтому для украинской армии следующие месяцы станут решающими.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.