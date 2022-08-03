Экс-канцлер Германии Герхард Шредер дал интервью журналу Stern.

В нем он заявил, что война в Украине - "ошибка российского правительства", но для урегулирования нужны уступки обеих сторон.

"И было бы большой ошибкой унижать возможные уступки Украины как "продиктованный Россией мир", - заявил Шредер, не уточнив, на какие уступки могла бы пойти Россия.

Кроме того, Шредер считает, что идея вернуть Крым военным путем - "абсурдна". По его словам, вопрос Крыма могут решить следующие поколения.

"Кто всерьез верит, что российский президент может когда-нибудь снова отказаться от Крыма?", - говорит Шредер;

Также Шредер заявил, что для Донбасса "нужно будет найти решение, основанное на модели швейцарского кантона".

Россия, по словам Шредера, "хочет переговоров".

"Хорошая новость состоит в том, что Кремль хочет достичь переговорного решения", - заявил он. По его словам, "ясно одно: без переговоров ничего не получится".

Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Кремль готов на переговоры по Украине. Шредер сообщил, что Россия хочет найти дипломатическое решение по Украине. И достигнутое в Стамбуле соглашение о поставках зерна "может продолжить путь вперед".

Помимо этого, в мае Шредер решил отказаться от своей должности в "Роснефти" и заявил, что не примет предложение войти в совет директоров энергетической компании "Газпром". Это произошло после того, как евродепутаты решили включить Шредера в санкционный список.

Тем временем война в Украине продолжается уже 161-й день. "Страна" следит за происходящим 3 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 160-го дня войны. Украинские власти сообщили, что в районе Авдеевки наступление россиян потерпело неудачу, а вблизи Песок продолжаются бои и есть частичный успех у противника. Из Донецкой области началась обязательная эвакуация. Ближе к вечеру россияне нанесли ракетные удары по Кировоградской, Винницкой и Львовской областям. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что возвращать территории ближе к зиме будет трудно, поэтому для украинской армии следующие месяцы станут решающими.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.