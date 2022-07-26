Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер проводит "отпуск" в Москве недалеко от штаб-квартиры "Роснефти", откуда уволился в мае.

Об этом он заявил корреспонденту немецкого телеканала n-tv Дирку Эммериху.

"Я здесь несколько дней на отдыхе. Москва - прекрасный город", - сказал Шрёдер.

На уточнение о том, что неподалеку находится штаб-квартира российской нефтяной компании "Роснефть", Шрёдер ответил: "Неужели? О, действительно, вы правы".

Напомним, в мае Шредер решил отказаться от своей должности в "Роснефти" и заявил, что не примет предложение войти в совет директоров энергетической компании "Газпром". Это произошло после того, как евродепутаты решили включить Шредера в санкционный список.

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