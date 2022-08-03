Экс-канцлер Германии Герхард Шредер, который недавно встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил, что Кремль готов на переговоры по Украине.

Об этом он сказал в интервью журналу Stern.

Шредер сообщил, что Россия хочет найти дипломатическое решение по Украине. И достигнутое в Стамбуле соглашение о поставках зерна "может продолжить путь вперед".

"Хорошая новость заключается в том, что Кремль хочет решения путем переговоров", - заявил Шредер.

Также он прокомментировал соглашение о зерне, после заключения которого из Украины отправился первый сухогруз с украинской кукурузой.

"Первый успех - это сделка по зерну, возможно, ее можно постепенно расширить до прекращения огня", - добавил он.

Шредер также заявил, что дистанцирование Запада от Путина сейчас не поможет ситуации.

Напомним, в мае Шредер решил отказаться от своей должности в "Роснефти" и заявил, что не примет предложение войти в совет директоров энергетической компании "Газпром". Это произошло после того, как евродепутаты решили включить Шредера в санкционный список.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 161-й день. "Страна" следит за происходящим 3 августа в обновляемом материале.

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