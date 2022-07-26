Украина на стадии переговоров с Латвией о конфискации Ригой золотовалютных резервов России, которые находятся в этой стране. Их хотят передать Киеву.

Об этом сообщил глава Минюста Украины Денис Малюська в интервью "РБК-Украина".

"Для того, чтобы мы получили в специально созданный фонд компенсации за ущерб, нанесенный Россией, значительные суммы средств, речь идет о золотовалютных резервах, нужно, чтобы страна, где эти средства находятся, заключила соответствующий международный договор, где с таких активов будет снят иммунитет и где она согласится на передачу этих средств в специальный фонд", - заявил он.

По словам Малюськи, "первой страной, скорее всего, станет Латвия".

"Они согласились с концепцией. Соответственно, мы сейчас на стадии переговоров по конкретному тексту договора. Я был в Риге на прошлой неделе - они его согласились потенциально подписать и ратифицировать в крайне сжатые сроки", - заявил глава Минюста.

Вместе с тем, он считает, что "после Латвии достаточно быстро" найдутся еще "несколько стран из Восточной Европы", которые подпишут договор так же оперативно. А после Украина "будем толкать уже крупные страны Запада, где, собственно, и больше всего активов находится".

Ранее сообщалось, что совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России с частичным эмбарго на золото.

Также мы писали, что в Украине за месяц золотовалютные резервы "похудели" почти на десятую часть.