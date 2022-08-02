Россияне перебрасывают почти все резервы своих войск на юг Украины. После этого армия РФ может приступить к штурму на Николаевском, Криворожском и Запорожском направлениях.

Об этом заявил советник главы Министерства внутренних дел (МВД) Ростислав Смирнов в эфире национального телемарафона.

"Они (россияне - Ред.) перебрасывают практически все свои резервы, все войска, которые они имеют, на юг страны. Мы знаем, что враг даже перекинул "знаменитую" 35-ю армию, которая была на Киевщине. Мы ее знаем прекрасно по Буче, по другим городам Киевской области. Враг взимает сейчас абсолютно все резервы, даже стоящие, ожидая команды", - говорит он.

В МВД считают, что после доукомплектования российские войска могут приступить к штурму на Николаевском, Криворожском и Запорожском направлениях.

"И когда враг доукомплектует все батальонно-тактические группы, конечно, он в том числе не будет сидеть просто и не будет ждать, но и будет проводить определенные штурмовые позиции", - добавил Смирнов.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ заявили, что войска РФ усиливают группировку на Криворожском направлении.

Также украинский эксперт говорил, что РФ формирует на юге Украины наступательную группировку для нанесения основного удара.

Вместе с тем, Арестович заявил, что российские войска могут начать наступление на Кривой Рог и Николаев 6 августа.