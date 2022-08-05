Кабмин утвердил указ президента Владимира Зеленского о конфискации 903 объекта российского имущества и активов в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Сегодня правительство утвердит указ Президента, которым предлагается конфискация 903 объектов, принадлежащих российскому государству. 79 позиций – это корпоративные права, 824 позиции – это имущество", - сказал он.

Все имущество разделено на три категории:

первая — имущество, принадлежащее российскому государству;

вторая — активы, принадлежащие подсанкционным гражданам и компаниям из РФ;

третья — активы российских банков.

Напомним, что накануне Верховная Рада поддержала изменения закона о принудительном изъятии имущества во время войны.

А Офис генпрокурора арестовал активы Ростеха, Татнефти и других российских компаний на 4,5 миллиарда гривен. И подобных арестовал было несколько.

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Ранее мы подводили итоги 162-го дня войны. К югу от Балаклеи Харьковской области россияне пытались наступать и прорвать оборону ВСУ. В Генштабе заявили, что на Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески. Военный эксперт Олег Жданов сказал, что РФ намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на четырех направлениях. Британская газета Financial Times написала, что сейчас у Украины нет даже 30% тех вооружений, которые нужны для масштабного контрнаступления, поэтому оно будет только в следующем году.

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