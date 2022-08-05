В районе Запорожской АЭС 5 августа прогремели взрывы. Украинские власти представили свои комментарии по поводу того, что произошло на станции.

Так, мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что со стороны Запорожской АЭС в сторону жилых кварталов города велись обстрелы, после чего в большинстве микрорайонов города пропал свет, прекратилось снабжение водой и исчез интернет.

В компании же "Энергоатом", наоборот, считают, что войска РФ стреляли по самой ЗАЭС, а не с ее территории. По данным "Энергоатома", около 14:30 было зафиксировано три прилета возле промышленной площадки станции. В компании также подтвердили попадание по высоковольтной линии. Выбросов радиоактивных веществ не зафиксировано.

Между тем назначенные россиянами "власти" Запорожской области обвинили ВСУ в обстреле территории Запорожской АЭС в Энергодаре.

По утверждению россиян, на территории АЭС оборваны две линии электропередачи, повреждено распределительное устройство, необходимое для функционирования энергоблоков, и возник пожар.

Отметим, что Запорожскую АЭС россияне контролируют с марта 2022 года.

Ранее разведка Британии заявила, что на Запорожской АЭС действия россиян подорвали безопасность нормальной эксплуатации станции.

Война в Украине продолжается уже 163-й день. "Страна" следит за происходящим 5 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 162-го дня войны. К югу от Балаклеи Харьковской области россияне пытались наступать и прорвать оборону ВСУ. В Генштабе заявили, что на Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески. Военный эксперт Олег Жданов сказал, что РФ намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на четырех направлениях. Британская газета Financial Times написала, что сейчас у Украины нет даже 30% тех вооружений, которые нужны для масштабного контрнаступления, поэтому оно будет только в следующем году.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.