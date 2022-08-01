Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) готова посетить Запорожскую АЭС.

Об этом заявил в понедельник, 1 августа, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая на конференции стран - участниц Договора о нераспространении ядерного оружия.

"Мы готовы отправиться туда. Мы надеемся, что сможем поехать в Запорожье, потому что, если что-то случится там, нам надо будет винить только себя", - сказал он.

Напомним, мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что работники Запорожской АЭС находятся под психологическим и физическим давлением российских оккупантов.

Также "Страна" подробно рассказывала, как россияне хотят отключить от Украины Запорожскую АЭС и чем это чревато.

Война в Украине продолжается уже 159-й день. "Страна" следит за событиями 1 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 158-го дня войны. Беларусь продлила проверку боевой готовности своей армии для сковывания украинских сил на границе. Генштаб сообщил, что противник перебрасывает силы из-под Славянска на Запорожье. В ходе ракетной атаки на Николаев погиб один из богатейших людей Украины – основатель агропромышленной компании "Нибулон" Алексей Вадатурский. Россияне заявили, что в Севастополе самодельный дрон сбросил взрывное устройство на штаб-квартиру Черноморского флота.

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