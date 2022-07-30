Мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что работники Запорожской АЭС находятся под психологическим и физическим давлением.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".

"Оккупанты похищают и пытают работников Запорожской АЭС. Персонал, обслуживающий энергетические объекты такого уровня, должен сосредоточенно думать о безопасности. Оккупанты пренебрегают правилами пожарной и радиационной безопасности. Жители города и работники ЗАЭС представляют угрозу построению "русского мира". По неофициальной информации, сейчас в подвалах находятся около 100 проукраински настроенных людей", - сказал Дмитрий Орлов.

Напомним, в Энергодаре остаются около 90% персонала Запорожской АЭС, сто работников похищены россиянами.

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