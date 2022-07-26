В оккупированном Энергодаре находятся около 10 тысяч работников Запорожской АЭС, это 90% персонала станции. За время оккупации было похищено около сотни работников ЗАЭС.

Об этом заявил президент "Энергоатома" Петр Котин в эфире "Суспильного".

В мирное время на станции работает немногим более 11 тысяч человек, около тысячи выехали из города.

Из 10 тысяч работников, "не все в постоянном режиме работают на станции", заявил он.

"Станция также сократила максимальную численность персонала, постоянно находящегося на площадке. Без дополнительных служб", — говорит Петр Котин.

Ранее в разведке подтвердили удары украинской армии по технике и живой силе россиян у Запорожской АЭС и показали видео.

Также "Страна" разбиралась, как россияне хотят отключить от Украины Запорожскую АЭС и чем это чревато.

Война в Украине продолжается уже 153-й день. "Страна" следит за происходящим 26 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 152-го дня войны. На Донбассе российские войска продолжали бои за прорыв к Северску и Бахмуту и штурм одной из крупнейших в Украине Углегорской ТЭС. "Власти" захваченных РФ районов Запорожской области заявили о планах провести "референдум" о присоединении к РФ в первой половине сентября. В Украину продолжало поступать все больше западной техники, которая может сыграть свою роль при контрнаступлении. Вчера Киев получил от Германии первые три зенитные самоходные установки Gepard, а Офис президента сообщил, что Польша передала Украине партию танков PT-91 Twardy.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, кого и почему поменяют в украинской власти в ближайшее время.