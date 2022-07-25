Студенты-контрактники с территорий, занятых Россией, и из зоны боевых действий смогут учиться бесплатно.

Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет, пишет Освіта.ua.

Сообщается, что Кабмин принял распоряжение о компенсации соответствующих расходов заведениям высшего образования.

"Правительство приняло распоряжение о компенсации расходов заведениям высшего образования за обучение соискателей с ТОТ и территорий активных боевых действий, которые временно потеряют возможность продолжать оплату. Пока это почти 14 тысяч студентов, компенсация из резервного фонда будет осуществлена", – прокомментировал министр.

Шкарлет добавил, что студентов, которые являются внутренне перемещенными лицами, будут переводить на бюджет (в случае наличия свободных мест).

Ранее мы писали, что Кабмин заплатит долги 13 тысяч студентов за обучение по контракту во втором полугодии.

Также "Страна" сообщала, что в Минреинтеграции назвали приоритетом вопрос закупки ноутбуков для студентов, выезжающих из оккупации.

Война в Украине продолжается уже 152-й день. "Страна" следит за происходящим 25 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 151-го дня войны. На фронте установилось некое затишье - со вспышками штурмовых действий и обстрелов на уже давно тлеющих участках. Британская разведка считает, что российские наступательные действия по-прежнему сосредоточены на Бахмутском направлении, но наступление идет медленно. Институт изучения войны предполагает, что россияне продвигаются ближе к Северску. Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что Херсонскую область освободят к сентябрю. А в разведке Британии сообщили, что РФ заявила о расширении целей "спецоперации", готовя почву к "референдумам" на юге Украины.

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