Россия использует Запорожскую АЭС в Энергодаре, чтобы сыграть на страхах Запада перед ядерной катастрофой в Украине. В частности, РФ пытается ослабить волю западных стран оказывать военную поддержку украинским действиям на фронте.

Об этом говорится в свежей сводке американского Института изучения войны.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что АЭС "полностью вышла из-под контроля", и на станции "нарушены все принципы ядерной безопасности" и обратился к России и Украине с просьбой быстро содействовать посещению комплекса наблюдателями МАГАТЭ.

Официальные лица РФ представляют Украину как безответственно использующую западное оружие и рискующую ядерной катастрофой, чтобы таким образом отговорить Запад от предоставления дополнительной военной поддержки контрнаступлению на юге Украины, сообщает Институт изучения войны.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 162-й день. "Страна" следит за происходящим 4 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 161-го дня войны. Враг продолжил попытки по всем направлениям оттеснить украинские войска от Донецка. По Авдеевке и Пескам, где складывается тяжелая ситуация, в вечерней сводке Генштаба ВСУ говорилось, что все атаки противника в этом направлении отбиты. Оперкомандование "Юг" сообщило, что противник создает ударную группировку на Криворожском направлении. Считающийся на Западе "другом Путина" экс-канцлер Германии Шредер заявил, что РФ хочет найти дипломатическое решение по Украине. В СНБО Украины назвали заявление Шредера "информационно-психологической спецоперацией России".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.