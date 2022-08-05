Украина и Россия готовятся к началу "чрезвычайно активной фазы" боевых действий на юге.

Об этом заявила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Наблюдается формирование российскими силами ударной группировки на Криворожском направлении и попытки подтянуть резервы", - заявила она.

По ее словам, из-за этого необходимо в том числе обеспечить эвакуацию населения.

"Угрозы и предупреждения о наступлении чрезвычайно активной стадии войны имеют место, мы должны это понимать, что такие действия не исключаются. Но мы не должны паниковать. Из разных источников слышим разные сакральные даты, и все говорят о том, что необходимо эвакуировать мирное население. Мы это поддерживаем и призываем помочь нашим военным. Мы готовимся к активным боевым действиям, враг это видит и тоже готовится", - заявила Гуменюк.

Ранее в МВД сообщили, что россияне перебрасывают на юг Украины практически все свои имеющиеся резервы.

А в сводке Генштаба за 4 августа сообщалось, что украинские войска отбили атаку в Херсонской области ВСУ в районах Белогорки и Лозового.

Война в Украине продолжается уже 163-й день. "Страна" следит за происходящим 5 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 162-го дня войны. К югу от Балаклеи Харьковской области россияне пытались наступать и прорвать оборону ВСУ. В Генштабе заявили, что на Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески. Военный эксперт Олег Жданов сказал, что РФ намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на четырех направлениях. Британская газета Financial Times написала, что сейчас у Украины нет даже 30% тех вооружений, которые нужны для масштабного контрнаступления, поэтому оно будет только в следующем году.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.