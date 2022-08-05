Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 4 августа раскритиковал отчет Amnesty International об украинских войсках в жилых кварталах.

"Мы увидели сегодня отчет от Amnesty International, который, к сожалению, пытается амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву", - сказал Зеленский.

По словам президента, нет и не может быть никакого условия, при котором любой российский удар по Украине становится оправданным.

"И если кто-то делает отчет, в котором жертва и агрессор вроде бы в чем-то одинаковы, если анализируются какие-то данные о жертве, а что делал агрессор в это время – игнорируется, то с этим нельзя мириться", - заявил Владимир Зеленский.

Напомним, Amnesty International обвинила ВСУ в размещении военных на гражданских объектах и пусках ракет у жилых районов.

После этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Amnesty International создает "фальшивый баланс между жертвой и преступником".

Также мы писали, что украинский офис Amnesty International заявил о непричастности к отчету о размещении ВСУ в жилых массивах.

Война в Украине продолжается уже 163-й день. "Страна" следит за происходящим 5 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 162-го дня войны. К югу от Балаклеи Харьковской области россияне пытались наступать и прорвать оборону ВСУ. В Генштабе заявили, что на Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески. Военный эксперт Олег Жданов сказал, что РФ намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на четырех направлениях. Британская газета Financial Times написала, что сейчас у Украины нет даже 30% тех вооружений, которые нужны для масштабного контрнаступления, поэтому оно будет только в следующем году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.