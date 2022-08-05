Украинский офис Amnesty International не был привлечен к подготовке отчета о размещении вооружения ВСУ в жилых кварталах и пытался помешать публикации доклада.

Об этом говорится в заявлении украинского офиса, а также в комментарии его главы Оксаны Покальчук, опубликованном на Фейсбуке.

"Украинский офис не был включен в подготовку или написание текста публикации. И, к сожалению, уже на начальном этапе разработки этого доклада мы зашли в тупик, где аргументы нашей команды относительно недопустимости и неполноты такого материала не были учтены", – заявила она.

По ее словам, представители украинского офиса сделали все, что могли, чтобы этот материал не был обнародован.

"Когда на наши неоднократные возражения мы получили ответное бескомпромиссное нет, мы также сделали все, что могли, чтобы минимизировать распространение материала", – добавила Покальчук.

Как писала "Страна", Amnesty International обвинила ВСУ в размещении военных на гражданских объектах и пусках ракет вблизи жилых массивов. По данным Amnesty International, военные базы размещаются, в том числе, в школах и больницах.

В Офисе президента Украины отреагировали на заявление организации Amnesty International, которая обвинила ВСУ в размещении военных на гражданских объектах и пусках ракет у жилых районов. Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что это - попытка остановить поставки оружия Запада.