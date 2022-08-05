В международной неправительственной организации Amnesty International заявили, что не изменят своей беспристрастности.

Об этом написала в Твиттере генеральный секретарь организации Агнес Калламар, комментируя сегодняшние атаки на нее за отчет, в котором говорится, что ВСУ размещают вооружение в жилых районах.

"Украинские и российские боты и тролли в социальных сетях: сегодня все они атакуют расследование Amnesty International. Это называется военной пропагандой и дезинформацией. Это не повлияет на нашу беспристрастность и не изменит фактов", – написала Калламар в соцсети.

Как писала "Страна", Amnesty International обвинила ВСУ в размещении военных на гражданских объектах и пусках ракет вблизи жилых массивов. По данным Amnesty International, военные базы размещаются, в том числе, в школах и больницах.

В Офисе президента Украины отреагировали на заявление организации Amnesty International, которая обвинила ВСУ в размещении военных на гражданских объектах и пусках ракет у жилых районов. Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что это попытка остановить поставки оружия Запада.