Amnesty International создает "фальшивый баланс между жертвой и преступником".

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя отчет Amnesty International, что ВСУ размещают военных на гражданских объектах и проводят пуски ракет около жилых районов.

Он возмущен заявлением правозащитников и считает его несправедливым.

"Такое поведение Amnesty International - это не про поиск и донесение миру правды. Это про создание фальшивого баланса между преступником и жертвой. Между страной, которая сотнями и тысячами уничтожает гражданское населения, города, территории целые, и страной, которая отчаянно защищается, спасая свой народ, спасая континент от этой навалы. Поэтому прекратите заниматься этим созданием фальшивой реальности, где у вас все чуть-чуть в чем-то виноваты", - заявил Кулеба и призвал правозащитную организацию заняться донесением правды о войне и военных преступлениях России.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк назвал обвинения Amnesty International в адрес ВСУ "попыткой остановить поставки оружия Запада".

Война в Украине продолжается уже 162-й день. "Страна" следит за происходящим 4 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 161-го дня войны. Враг продолжил попытки по всем направлениям оттеснить украинские войска от Донецка. По Авдеевке и Пескам, где складывается тяжелая ситуация, в вечерней сводке Генштаба ВСУ говорилось, что все атаки противника в этом направлении отбиты. Оперкомандование "Юг" сообщило, что противник создает ударную группировку на Криворожском направлении. Считающийся на Западе "другом Путина" экс-канцлер Германии Шредер заявил, что РФ хочет найти дипломатическое решение по Украине. В СНБО Украины назвали заявление Шредера "информационно-психологической спецоперацией России".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.