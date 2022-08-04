Президент Украины Владимир Зеленский записал вечернее видеообращение в четверг, 4 августа.

Главное из заявлений президента:

"В результате удара по остановке общественного транспорта в Торецке погибли 8 человек. Это был сознательный удар". "Сегодня мы увидели отчет Amnesty International, в котором пытаются переложить ответственность с агрессора на жертву. Если кто-то ставит на одну доску агрессора и жертву, с этим нельзя мириться". "Пообщался с представителями африканских СМИ. Африка может пострадать из-за продовольственного кризиса. И при этом в Африке дефицит правдивой информации и профицит российской пропаганды". "Впервые в истории поговорил с президентом Гвинеи-Бисау, завтра будут говорить с еще одним африканским лидером". "Напоминаю некоторым европейским лидерам, что нельзя делать заложниками их нерешительности или бюрократизма украинских пенсионеров, переселенцев, учителей и других людей, зависящих от бюджета. 8 млрд евро помощи сейчас заторможены. Это или преступление, или ошибка. Не хочу называть страну, которая тормозит процесс. Надеюсь, что это просто ошибка". "Провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Министр обороны Резников доложил о текущем снабжении войск техникой и боеприпасами. Докладывали также главком Залужный, глава СБУ Малюк, министр внутренних дел Монастырский. Проанализировали ситуацию на острейших участках фронта, в частности в Донецкой области. Отдельное внимание уделили состоянию исполнения предыдущих решений Ставки, все они должны выполняться полностью".

Ранее мы писали, что в Еврокомиссии сообщили о проблемах с новыми кредитами для Украины, поскольку выделение кредитов Украине должно сопровождаться покрытием в 70% ввиду повышенных рисков.

Также "Страна" сообщала, что Европа задерживает финансовую помощь Украине из-за опасений газового кризиса.

Война в Украине продолжается уже 162-й день. "Страна" следит за происходящим 4 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 161-го дня войны. Враг продолжил попытки по всем направлениям оттеснить украинские войска от Донецка. По Авдеевке и Пескам, где складывается тяжелая ситуация, в вечерней сводке Генштаба ВСУ говорилось, что все атаки противника в этом направлении отбиты. Оперкомандование "Юг" сообщило, что противник создает ударную группировку на Криворожском направлении. Считающийся на Западе "другом Путина" экс-канцлер Германии Шредер заявил, что РФ хочет найти дипломатическое решение по Украине. В СНБО Украины назвали заявление Шредера "информационно-психологической спецоперацией России".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.