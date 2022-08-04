Жестокий обстрел Торецка, заседание Ставки и задержка финансовой помощи из ЕС. Новое обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский записал вечернее видеообращение в четверг, 4 августа.
Главное из заявлений президента:
- "В результате удара по остановке общественного транспорта в Торецке погибли 8 человек. Это был сознательный удар".
- "Сегодня мы увидели отчет Amnesty International, в котором пытаются переложить ответственность с агрессора на жертву. Если кто-то ставит на одну доску агрессора и жертву, с этим нельзя мириться".
- "Пообщался с представителями африканских СМИ. Африка может пострадать из-за продовольственного кризиса. И при этом в Африке дефицит правдивой информации и профицит российской пропаганды".
- "Впервые в истории поговорил с президентом Гвинеи-Бисау, завтра будут говорить с еще одним африканским лидером".
- "Напоминаю некоторым европейским лидерам, что нельзя делать заложниками их нерешительности или бюрократизма украинских пенсионеров, переселенцев, учителей и других людей, зависящих от бюджета. 8 млрд евро помощи сейчас заторможены. Это или преступление, или ошибка. Не хочу называть страну, которая тормозит процесс. Надеюсь, что это просто ошибка".
- "Провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Министр обороны Резников доложил о текущем снабжении войск техникой и боеприпасами. Докладывали также главком Залужный, глава СБУ Малюк, министр внутренних дел Монастырский. Проанализировали ситуацию на острейших участках фронта, в частности в Донецкой области. Отдельное внимание уделили состоянию исполнения предыдущих решений Ставки, все они должны выполняться полностью".
Ранее мы писали, что в Еврокомиссии сообщили о проблемах с новыми кредитами для Украины, поскольку выделение кредитов Украине должно сопровождаться покрытием в 70% ввиду повышенных рисков.
Также "Страна" сообщала, что Европа задерживает финансовую помощь Украине из-за опасений газового кризиса.
Война в Украине продолжается уже 162-й день. "Страна" следит за происходящим 4 августа в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 161-го дня войны. Враг продолжил попытки по всем направлениям оттеснить украинские войска от Донецка. По Авдеевке и Пескам, где складывается тяжелая ситуация, в вечерней сводке Генштаба ВСУ говорилось, что все атаки противника в этом направлении отбиты. Оперкомандование "Юг" сообщило, что противник создает ударную группировку на Криворожском направлении. Считающийся на Западе "другом Путина" экс-канцлер Германии Шредер заявил, что РФ хочет найти дипломатическое решение по Украине. В СНБО Украины назвали заявление Шредера "информационно-психологической спецоперацией России".
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.