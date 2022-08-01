Для новых кредитов Украине нужна подушка безопасности, на которую у ЕС нет денег.

Об этом журналистам сообщила представитель пресс-службы Еврокомиссии на брифинге.

Речь идет о выделении Украине дополнительных кредитов на сумму до 8 миллиардов евро из объявленной ранее новой программы макрофинансовой помощи Евросоюза.

"Подушкой безопасности" могут стать гарантии от стран Евросоюза. Но сейчас в бюджете ЕС средств для этого нет.

Выделение кредитов Украине должно сопровождаться покрытием в 70% ввиду повышенных рисков, говорят в Еврокомиссии.

Ранее СМИ писали, что Европа задерживает финансовую помощь Украине из-за опасений газового кризиса.

Почти два месяца назад председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила направить Украине 9 миллиардов евро, но до сих пор отправлена лишь 1/9 часть суммы.

Также мы писали, что в конце июля Евросоюз принял решение дать Украине кредит в размере 1,59 млрд евро. Из них 1 млрд евро поступит немедленно.

Деньги будут направлены на восстановление инфраструктуры, а также поддержку проектов в области энергетики, транспорта и образования.