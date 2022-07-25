Евросоюз принял решение дать Украине кредит в размере 1,59 млрд евро. Из них 1 млрд евро поступит немедленно.

Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.



"Европейский инвестиционный банк при бюджетной поддержке Евросоюза утвердил выделение финансирования для Украины на 1,59 млрд евро, из которых 1 млрд будет выдан немедленно", - написала она.





Деньги будут направлены на восстановление инфраструктуры, а также поддержку проектов в области энергетики, транспорта и образования.

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Ранее мы подводили итоги 151-го дня войны. На фронте установилось некое затишье - со вспышками штурмовых действий и обстрелов на уже давно тлеющих участках. Британская разведка считает, что российские наступательные действия по-прежнему сосредоточены на Бахмутском направлении, но наступление идет медленно. Институт изучения войны предполагает, что россияне продвигаются ближе к Северску. Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что Херсонскую область освободят к сентябрю. А в разведке Британии сообщили, что РФ заявила о расширении целей "спецоперации", готовя почву к "референдумам" на юге Украины.

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