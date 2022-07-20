Кредиторы согласились на 1,5 года отсрочить выплаты Украины по еврооблигациям
Международные кредиторы согласились отсрочить выплату задолженности Киева по еврооблигациям.
Об эм пишет Reuters, ссылаясь на их заявление.
Согласно текста они согласились на приостановку обслуживание долга Украины с 1 августа 2022 года до конца 2023 года, с возможностью продления на год.
Ранее мы разбирались, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам, поскольку, несмотря на войну, которая практически "выключила" отечественную экономику, Украина продолжает исправно платить по долгам.
В сентябре нас ждет еще один пик — нужно будет выплатить больше 50 млрд гривен по евробондам, причем, большую часть в валюте.
Также мы писали, что Украина инициирует обнуление внешнего долга из-за масштабных разрушений в результате войны с РФ.
Война в Украине продолжается уже 147-й день. "Страна" следит за главными новостями 20 июля в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 146-го дня войны. В Генштабе сообщали о боях на четырех основных направлениях: к северу от Харькова, к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к востоку и югу от Бахмута. Виталий Ким заявил, что Николаев хотят закрыть на несколько дней и провести рейд против коллаборантов. Член делегации РФ на переговорах Леонид Слуцкий сказал, что условия переговоров будут ужесточены, если Украина решит их возобновить. Научный сотрудник фонда Карнеги Татьяна Становая в колонке для New York Times написала о том, что "Путин верит, что выиграет войну в Украине".
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.