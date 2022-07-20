Международные кредиторы согласились отсрочить выплату задолженности Киева по еврооблигациям.

Об эм пишет Reuters, ссылаясь на их заявление.

Согласно текста они согласились на приостановку обслуживание долга Украины с 1 августа 2022 года до конца 2023 года, с возможностью продления на год.

Ранее мы разбирались, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам, поскольку, несмотря на войну, которая практически "выключила" отечественную экономику, Украина продолжает исправно платить по долгам.

В сентябре нас ждет еще один пик — нужно будет выплатить больше 50 млрд гривен по евробондам, причем, большую часть в валюте.

Также мы писали, что Украина инициирует обнуление внешнего долга из-за масштабных разрушений в результате войны с РФ.

Война в Украине продолжается уже 147-й день. "Страна" следит за главными новостями 20 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 146-го дня войны. В Генштабе сообщали о боях на четырех основных направлениях: к северу от Харькова, к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к востоку и югу от Бахмута. Виталий Ким заявил, что Николаев хотят закрыть на несколько дней и провести рейд против коллаборантов. Член делегации РФ на переговорах Леонид Слуцкий сказал, что условия переговоров будут ужесточены, если Украина решит их возобновить. Научный сотрудник фонда Карнеги Татьяна Становая в колонке для New York Times написала о том, что "Путин верит, что выиграет войну в Украине".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.