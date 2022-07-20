Минфин Украины сегодня планирует попросить у иностранных частных кредиторов отсрочку выплат по внешнему долгу
Министерство финансов Украины, сегодня, 20 июля, попросит иностранных частных кредиторов согласиться на отсрочку выплаты долга.
Об этом со ссылкой на источников пишет Bloomberg.
По данным издания, Киев хочет договориться с кредиторами по отсрочке до 15 августа, о чем говорится в постановлениях, опубликованных на сайте украинского правительства.
"Указ должен быть издан до погашения внешнего долга в размере 1,4 миллиарда долларов и выплаты процентов в сентябре" - пишет агентство.
Согласно расчетам Bloomberg, этот шаг может сэкономить три миллиарда долларов на расходах на погашение долга в течение двух лет и больше на выплате процентов.
Ранее сообщалось, что в МВФ хотят, чтобы Украина продолжала выплачивать свои долги фонду.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 147-й день. "Страна" следит за главными новостями 20 июля в обновляемом материале.
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