Министерство финансов Украины, сегодня, 20 июля, попросит иностранных частных кредиторов согласиться на отсрочку выплаты долга.

Об этом со ссылкой на источников пишет Bloomberg.

По данным издания, Киев хочет договориться с кредиторами по отсрочке до 15 августа, о чем говорится в постановлениях, опубликованных на сайте украинского правительства.

"Указ должен быть издан до погашения внешнего долга в размере 1,4 миллиарда долларов и выплаты процентов в сентябре" - пишет агентство.

Согласно расчетам Bloomberg, этот шаг может сэкономить три миллиарда долларов на расходах на погашение долга в течение двух лет и больше на выплате процентов.

Ранее сообщалось, что в МВФ хотят, чтобы Украина продолжала выплачивать свои долги фонду.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 147-й день. "Страна" следит за главными новостями 20 июля в обновляемом материале.

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