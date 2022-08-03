Планы Украины по увеличению экспорта электроэнергии в Евросоюз могут сорваться из-за страхов европейцев, что украинцы не выполнят обязательства.

Об этом сообщает Politico.

"Российская оккупация нескольких атомных электростанций Украины с начала вторжения, а также публичные споры украинского министра по МАГАТЭ из-за вопросов безопасности усугубляют страх европейцев перед безопасностью украинской системы электрогенерации. Это настоящая атомная головная боль", – пишет издание.

Причем, как пишет Politico, эти страхи спровоцировала сама украинская власть.



"Неоднократные украинские заявления о потенциальной ядерной аварии на Запорожской АЭС, если она останется под контролем армии России, испугали Европу. Эти оговорки имели целью усилить чувство неотложности проблемы российской войны против Украины в ЕС. Но теперь они могут взорвать доверие к украинской ядерной безопасности", – говорится в публикации.

Напомним, в МАГАТЭ заявили, что Запорожская АЭС "полностью вышла из-под контроля". Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обратился к Украине и России с призывом как можно быстрее разрешить экспертам посетить АЭС, чтобы стабилизировать ситуацию и избежать ядерной аварии.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как россияне хотят отключить от Украины Запорожскую АЭС и чем это чревато.