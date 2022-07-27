План главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по отказу от российского газа за счет общеевропейского урезания потребления на 15% не выдержит испытания зимой.

Об этом пишет The Economist.

"Если грядущая зима будет мягкой, ЕС может выжить. Но если будет холодно, блоку придется доказать, что он может держаться вместе в трудные времена. Германия особенно должна будет демонстрировать солидарность с другими странами. Она находится в центре европейской сети газопроводов. Например, позволит ли она пустить газ в Чехию, чтобы люди там не замерзли - а свои фабрики поставить в простой? Все помнят, как в начале пандемии Германия была среди стран, которые ради своего благополучия ограничивали экспорт средств медицинской защиты", - пишет издание.

The Economist напоминает, что "урезание" в 15% - добровольное и подразумевает ряд исключения.

Напомним, министры энергетики ЕС согласились сократить спрос на потребление газа.

Позже сообщалось, что Испания и Португалия сократят потребление газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией 15%.

Также писали, что Польша против плана Еврокомиссии по сокращению потребления газа.