Россия будет поставлять газ в Европу на минимуме, пока в ЕС не отменят санкции.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники, близкие к российским властям.

В публикации говорится, что Кремль усиливает давление на Евросоюз, чтобы заставить лидеров стран блока пересмотреть введенные санкции против России, а также свою поддержку Украины.

Агентство отмечает, что если поставки газа на минимальном уровне сохранятся, то в Европе возникнет нехватка энергоресурсов.

Газовый спор с ЕС, пишет Bloomberg, показал, что Россия готова отказаться от десятков миллиардов долларов экспортных доходов, чтобы добиться своих геополитических целей.

Напомним, что Еврокомиссия поставила ​​цель для всех государств-членов ЕС снизить спрос на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Это делают, чтобы снизить зависимость от российского газа.

При этом уже несколько стран юга Европы отказались сокращать потребление газа на 15%. Вслед за Испанией, Португалией и Грецией об этом заявила Италия.

Также мы писали, что странам Евросоюза может не хватить танкеров для сжиженного газа как альтернативы газопроводу из России.