Дефицит газа в Германии, которая готовится "к кошмарному сценарию", может привести к проблемам с производством туалетной бумаги.

Об этом заявил председатель правления Ассоциации производителей бумаги Баварии Юрген Шаллер в интервью Zeit.

По его словам, бумажная промышленность сильно зависит от российского газа.

"Эксплуатация бумажной фабрики подразумевает использование воды, электричества, тепла и персонала. Технология проверенная, вы не можете изменить ее так быстро", - заявил он.

В случае сокращения поставок бумажная промышленность будет вынуждена сокращать время работы фабрик.

"Машина может лишь в ограниченной степени сократить свое производство за счет более медленного производства. Вопрос в том, является ли это экономически целесообразным для компании", - заявил он.

Напомним, власти Германии считают, что страна не сможет перезимовать без поставок газа из РФ, которые оказались под угрозой.

Также мы сообщали, что в Германии опасаются отключения немецких потребителей от газа и электричества из-за высоких тарифов.

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