Португалия и Испания согласилась сократить потребления газа на 7% вместо предложенных ранее Еврокомиссией 15%.

Об этом пишет LaSexta.

По данным телеканала, эти две страны выступали за то, что сокращение потребления газа не должно применяться ко всем одинаково. В Испании говорили, что потребление голубого топлива в стане уже отрегулировано.

В итоге, по данным телеканала, Мадрид и Лиссабон достигли договоренности о снижении потребления газа на 7%.

Напомним, сегодня министры энергетики ЕС согласились сократить спрос на потребление газа.

Согласно соглашению, по данным телеканала, предлагаемое сокращение потребления будет "добровольным", а не "обязательным". Также сокращение потребления газа на 15% не будет применяться на страны-соседи ЕС, которые не имеют связи с газовыми системами. В частности, на Испанию и Португалию, а также такие острова, как Мальта или Ирландия, добавили в LaSexta.

В сообщении ЕС сегодня заявили, что достигнув соглашения, таким образом они хотят сэкономить газ в преддверии зимы и подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, "которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия".

Ограничения будут касаться периода с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.