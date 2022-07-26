Цены на газ в Европе впервые с 9 марта превысили 2000 долларов за тысячу кубометров и растут уже на 7%. Это следует из данных лондонской биржи ICE.

К 9:40 котировки перешагнули порог в 1900 долларов за тысячу кубометров, а к 11:48 превысили 2000 долларов.

Напомним, в понедельник 25 июля стоимость газа резко подскочила после сообщения "Газпрома" о плане снижения поставок по "Северному потоку". Компания с 27 июля намерена сократить подачу голубого топлива по трубопроводу на одну пятую от максимальной под предлогом технических моментов, связанных с ремонтом турбины "Сименс".

Максимальный объем прокачки в западном направлении составит 33 миллиона кубометров в сутки.

Как писала "Страна", сегодня министры энергетики стран ЕС должны утвердить чрезвычайный план по сокращению потребления газа. Ранее документ был согласован устно.

Тем временем Франция отказалась от плана Еврокомиссии сократить потребление газа на 15 процентов.

Напомним, война в Украине продолжается уже 153-й день. "Страна" следит за происходящим 26 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 152-го дня войны. На Донбассе российские войска продолжали бои за прорыв к Северску и Бахмуту и штурм одной из крупнейших в Украине Углегорской ТЭС. "Власти" захваченных РФ районов Запорожской области заявили о планах провести "референдум" о присоединении к РФ в первой половине сентября. В Украину продолжало поступать все больше западной техники, которая может сыграть свою роль при контрнаступлении. Вчера Киев получил от Германии первые три зенитные самоходные установки Gepard, а Офис президента сообщил, что Польша передала Украине партию танков PT-91 Twardy.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, кого и почему поменяют в украинской власти в ближайшее время.