Сегодня министры энергетики стран ЕС должны утвердить чрезвычайный план по сокращению потребления газа. Ранее документ был согласован устно.

Об этом сообщает агентство dpa.

Этот план предполагает сокращение потребления каждой страной на 15% - в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Кроме того, туда заложены меры экономии в случае "широкомасштабного дефицита газовых поставок". В согласованном проекте документа такие меры были ослаблены и увеличено число исключений.

"Видимо, это произошло после того, как ряд европейских стран отказались урезать потребление в тех объемах, которые изначально предлагала Еврокомиссия", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

Подготовка к газовой экономии идет на фоне сокращения поставок топлива из России, которая пока отказывается наращивать объемы по "Северному потоку-1". Происходит это под предлогом технических моментов, связанных с ремонтом турбины "Сименс". Но на Западе убеждены, что Путин вводит против Европы таким образом ответные "газовые санкции".

Напомним, ранее ряд стран отказались от плана Еврокомиссии сократить потребление газа на 15 процентов.

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