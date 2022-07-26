"Газпром" без предупреждения увеличил давление в пограничном участке украинской газотранспортной системы.

Об этом сообщает в Фейсбуке Оператор ГТС.

В информации на странице предприятия в соцсети говорится, что специалисты Оператора ГТС обнаружили резкий рост давления на участке газопровода "Уренгой - Помары - Ужгород" вблизи границы с Россией, что потенциально может привести к аварии на объекте.

"Изменение давления произошло без предупреждения со стороны ПАО "Газпром", — говорится в сообщении.

Украинская сторона проинформировала "Газпром", что несвоевременная подача информации о переключении и смене режимов может привести к внештатным ситуациям на магистральном газопроводе.

Ранее "Страна" сообщала, что "Газпром" объявил об остановке на капитальный ремонт ещё одной турбины Siemens на "Северном потоке - 1". Турбина была остановлена "в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта".

Также мы писали, что в Европейском союзе решили откорректировать санкции, введенные против Российской Федерации. Предполагается, что "Роснефть" и "Газпром" смогут поставлять нефть и газ в третьи страны.