Власти Польши выступают против плана Еврокомиссии по сокращению потребления газа.

Об этом заявила в понедельник министр климата и окружающей среды Анна Москва, отвечающая за вопросы энергетики в польском правительстве.

"Что неприемлемо в предложениях Еврокомиссии, так это предложение ввести обязательные механизмы сокращения. Странам трудно согласиться на обязательное сокращение газа, не зная, какой будет следующая зима, не обеспечив свои интересы. Трудно говорить об обязательных механизмах, подготовленных Еврокомиссией на коленке, заставляющих государства идти на обязательные сокращения. Мы не можем с этим согласиться", - цитирует министра издание Wprost.

"Я не считаю себя компетентной принимать решения об ограничениях в Испании, на Мальте или в Болгарии. Точно так же я не хотела бы, чтобы эти страны принимали решения об ограничениях в Польше. Энергетическая безопасность - это задача конкретного государства и конкретного правительства", - подчеркнула Анна Москва.

20 июля Еврокомиссия опубликовала документ, в котором говорится, что страны Евросоюза должны к концу сентября представить планы добровольного сокращения потребления газа на 15% на период до 31 марта 2023 года.

Испания, Португалия, Греция и Франция еще до Польши не поддержали инициативу ЕК.