Производитель турбины прокомментировал ситуацию с газом. Фото: eurostep.com

В компании Siemens Energy не увидели связи между ситуацией с турбиной ее производства и сокращением поставок газа по "Северному потоку - 1".

Об этом со ссылкой на представителя компании сообщает агентство Reuters.

"Транспортировка турбины может начаться немедленно. Власти Германии предоставили Siemens Energy все необходимые документы для экспорта турбины в Россию в начале прошлой недели", - сообщили в компании.

Согласно этому заявлению, для ввоза турбины в РФ не хватает таможенных документов, которые должен предоставить "Газпром".

Скриншот с сайта Reuters

Сегодня днем "Газпром" сообщил, что наконец получил от Siemens документы по поводу возврата турбины для "Северного потока" из Канады, чего долго не мог добиться

А вечером российский газовый холдинг заявил, что вынужден остановить работу еще одного газотурбинного двигателя на компрессорной станции (КС) "Портовая" из-за конца срока межремонтной наработки до капитального ремонта. В результате с 27 июля прокачка газа по "Северному потоку -1 " упадет до 20% суточной мощности прокачки - до 33 миллионов кубометров.

Между тем цена газа в Европе по итогам торгов на бирже выросла на 12% на фоне сообщений о ситуации вокруг "Северного потока - 1". 

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