В компании Siemens Energy не увидели связи между ситуацией с турбиной ее производства и сокращением поставок газа по "Северному потоку - 1".

Об этом со ссылкой на представителя компании сообщает агентство Reuters.

"Транспортировка турбины может начаться немедленно. Власти Германии предоставили Siemens Energy все необходимые документы для экспорта турбины в Россию в начале прошлой недели", - сообщили в компании.

Согласно этому заявлению, для ввоза турбины в РФ не хватает таможенных документов, которые должен предоставить "Газпром".

Сегодня днем "Газпром" сообщил, что наконец получил от Siemens документы по поводу возврата турбины для "Северного потока" из Канады, чего долго не мог добиться.

А вечером российский газовый холдинг заявил, что вынужден остановить работу еще одного газотурбинного двигателя на компрессорной станции (КС) "Портовая" из-за конца срока межремонтной наработки до капитального ремонта. В результате с 27 июля прокачка газа по "Северному потоку -1 " упадет до 20% суточной мощности прокачки - до 33 миллионов кубометров.

Между тем цена газа в Европе по итогам торгов на бирже выросла на 12% на фоне сообщений о ситуации вокруг "Северного потока - 1".