Франция не поддержала план Еврокомиссии по сокращению в странах Евросоюза спроса на газ на 15% на период с августа по апрель.

Об этом сообщает Le Figaro.

Свое решение представители министерства энергетики Франции аргументировали тем, что "на Европу надвигается энергетический кризис".

По их мнению, в таких вопросах необходимо учитывать экспортные возможности каждой из стран ЕС.

Издание сообщает, что план Еврокомиссии не понравился и другим странам, входящим в Евросоюз.

Напомним, Еврокомиссия предложила новый европейский план по сокращению спроса на газ, в котором поставлена ​​цель для всех государств - членов ЕС снизить спрос на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

Вскоре Испания и Португалия отказались сокращать потребление газа на 15%.

Затем в Греции заявили, что потребуют исключить ее из плана Еврокомиссии по сокращению потребления природного газа на 15%.

Потом к этим трем странам-отказницам присоединилась и Италия.