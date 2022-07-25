Франция отказалась от плана Еврокомиссии сократить потребление газа на 15 процентов
Франция не поддержала план Еврокомиссии по сокращению в странах Евросоюза спроса на газ на 15% на период с августа по апрель.
Об этом сообщает Le Figaro.
Свое решение представители министерства энергетики Франции аргументировали тем, что "на Европу надвигается энергетический кризис".
По их мнению, в таких вопросах необходимо учитывать экспортные возможности каждой из стран ЕС.
Издание сообщает, что план Еврокомиссии не понравился и другим странам, входящим в Евросоюз.
Напомним, Еврокомиссия предложила новый европейский план по сокращению спроса на газ, в котором поставлена цель для всех государств - членов ЕС снизить спрос на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.
Вскоре Испания и Португалия отказались сокращать потребление газа на 15%.
Затем в Греции заявили, что потребуют исключить ее из плана Еврокомиссии по сокращению потребления природного газа на 15%.
Потом к этим трем странам-отказницам присоединилась и Италия.