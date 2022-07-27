Газ в Европе подорожал на 12%, достигнув отметки в $2350 за тысячу кубометров. Российский "Газпром", как и обещал, сократил 27 июля поставки газа в европейские страны по трубопроводу "Северный поток" до 20% от мощности (не более 33 млн кубометров в сутки при плановом объеме 167 млн).

Тем временем цена газа в Европе продолжает обновлять рекорды. Если накануне торги на лондонской бирже ICE закрылись на отметке $2200, то уже утром 27 июля сентябрьские фьючерсы на газ подорожали до $2350 за тысячу кубов.

Ранее цены газа на бирже выше $2000 за тысячу кубометров поднимались в начале марта на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Тем временем агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что Кремль планирует удерживать поставки газа в Европу на минимальном уровне до тех пор, пока ЕС не отменит санкции, введенные из-за войны в Украине. А страны Евросоюза активно договариваются о постепенном сокращении потребления российского газа.

Напомним, вчера вечером, на фоне заявленного Газпромом сокращения поставок газа через Северный поток, цена подскочила до 2200 долларов за тысячу кубометров. Общий рост стоимости газа только за вчерашний день превысил 21%.

Как писала "Страна", в Украине НАК "Нафтогаз" объявил о своём дефолте, после чего на Западе заговорили об угрозе дефолта Украины. По крайней мере, обсуждают снижение рейтинга "Нафтогаза", повышение тарифов на газ и процентов за кредиты.

На фоне газовой паники Вашингтон пытается сохранить антироссийскую коалицию.

США и Брюссель умоляют членов ЕС экономить газ и хранить его на зиму, а министры энергетики во вторник в принципе договорились сократить потребление газа на 15% с августа по март - с некоторыми уступками.

Официальные лица заявили, что 15-процентного сокращения наряду с ростом глобального экспорта сжиженного природного газа в Европу, в том числе из США, вряд ли будет достаточно, чтобы компенсировать дефицит, пишет CNN.

Тем временем война в Украине продолжается уже 154-й день. "Страна" следит за главными новостями 27 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 153-го дня войны. Генштаб вечером сообщил, что в Покровском и Новолуганском в районе Бахмута действуют штурмовые группы противника. Россияне закрепляются на позициях к юго-востоку от города. В "ДНР" заявили, что ожидают захвата всей территории Донецкой области до конца августа. The New York Times написала, что украинское контрнаступление на Херсон "потребует огромных ресурсов и может привести к тяжелым потерям". Цена газа в Европе впервые с марта превысила две тысячи долларов - на фоне сокращение Газпромом поставок через "Северный поток". Министры энергетики стран ЕС утвердили чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как сейчас в Украине проходит мобилизация.