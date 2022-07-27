Западная пресса пишет об угрозе дефолта Украины.

Статья на эту тему вышла в Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Западные правительства помогают Украине миллиардными грантами и обязательствами. Также, вероятно, будут проведены консультации с частными кредиторами. Но рейтинговые агентства уже вынесли свой вердикт платежеспособности страны", – сообщает издание.

Оно пишет, что Scope Ratings и более влиятельное на рынке агентство Fitch уже понизили рейтинг кредитоспособности Украины до "С", самого низкого уровня перед дефолтом.

"Киев способствует этому, запрещая госкомпании "Нафтогаз" вручать надлежащие бумаги", – пишет FAZ.

"Страна" уже писала, что рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с уровня "ССС" до "C".

Также мы сообщали о дефолте НАК "Нафтогаз".

Кроме того, мы рассказывали, что ситуация с "Нафтогазом" – это первый шаг к дефолту Украины и что это может быть осознанная стратегия правительства в условиях огромного дефицита бюджета и отсутствия уверенности в том, что Запад его покроет полностью.