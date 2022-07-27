Ситуация с дефолтом НАК "Нафтогаз" крайне показательна. Фактически правительство принудило компанию объявить дефолт, хотя деньги у нее на выполнение долговых обязательств были.

Такой комментарий дал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Это указывает на то, что правительство намерено любой ценой не допустить оттока валюты за границу там, где это можно сделать. Потому что, вероятно, украинские власти не уверены, что Запад, несмотря на все обещания, сможет (или захочет) во время войны профинансировать весь огромный дефицит бюджета", - пишет канал.

Канал делает вывод, что вслед за "Нафтогазом" откажутся платить по долгам и прочие крупные госкорпорации (Кабмин уже поручил Укравтодору и Укрэнерго начать переговоры об отсрочке платежей). А там и до отказа платить по выпущенным государством евробондам недалеко, резюмирует канал.

Ранее "Страна" приводила заявление "Нафтогаза" по поводу дефолта.

Мы также рассказывали, что "Нафтогаз" сообщил держателям своих еврооблигаций о дефолте и неплатежах по обязательствам.

Между тем по мнению народного депутата от партии "Голос" Ярослава Железняка, подоплекой сегодняшнего дефолта НАК стали кулуарные войны премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы "Нафтогаза" Юрия Витренко.