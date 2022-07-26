Белый дом ведет закулисную работу, чтобы сохранить антироссийскую коалицию, поскольку Москва продолжает сокращать поставки газа, вызывая панику по обе стороны Атлантики.

Об этом со ссылкой на официальных лиц администрации Байдена сообщает CNN.

В понедельник "Газпром" заявил, что наполовину сократит поставки газа по газопроводу "Северный поток - 1" в Германию.

Официальный представитель США заявил, что этот шаг был ответом на западные санкции и поставил Запад в ранее небывалое положение, когда речь идет о том, хватит ли Европе газа, чтобы пережить зиму, пишет издание.

По его информации, Белый дом сегодня направил в Европу Амоса Хохштейна, координатора президента по глобальной энергетике. Он отправится в Париж и Брюссель, чтобы обсудить планы на случай непредвиденных обстоятельств с целевой группой США и ЕС по энергетике, созданной в марте.

"Это был наш самый большой страх", — сказал официальный представитель Белого дома.

США и Брюссель умоляют членов ЕС экономить газ и хранить его на зиму, а министры энергетики во вторник в принципе договорились сократить потребление газа на 15% с августа по март - с некоторыми уступками.

Официальные лица заявили, что 15-процентного сокращения наряду с ростом глобального экспорта сжиженного природного газа в Европу, в том числе из США, вряд ли будет достаточно, чтобы компенсировать дефицит, пишет CNN.

"Страна" сообщала, что сегодня министры энергетики ЕС достигли политического соглашения по сокращению спроса на потребление природного газа этой зимой на 15%, как и предлагала Еврокомиссия. Ограничения будут касаться периода с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

Между тем цена на газ на европейской бирже превысила 2200 долларов за тысячу кубометров.