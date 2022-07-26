Цена на газ на европейской бирже превысила 2200 долларов за тысячу кубометров. Это произошло впервые с 8 марта.

Такую цену просили за голубое топливо на лондонской бирже ICE.

Начинались сегодняшние торги на отметке 1900 долларов, за час до закрытия цена достигла 2100 долларов.

К закрытию торгов цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 2239 долларов за тысячу кубометров, или 214,005 евро за МВт*ч. Общий рост стоимости газа за день превысил 21%.

Как писала "Страна", сегодня министры энергетики ЕС достигли политического соглашения по сокращению спроса на потребление природного газа этой зимой на 15%, как и предлагала Еврокомиссия. Ограничения будут касаться периода с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

Однако против этого плана выступало много стран. В частности, Польша, Венгрия, Испания, Португалия, Греция и Франция.