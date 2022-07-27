В НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что безотлагательно предложат держателям еврооблигаций новое соглашение на отсрочку выплат.

Об этом говорится в заявлении компании в Telegram.

"Национальная компания безотлагательно предложит держателям еврооблигаций соглашение на отсрочку выплат в соответствии с условиями, определенными правительством в распоряжении КМУ № 625-р от 21.07.2022. Этот процесс должен быть частью совместных действий правительства и других государственных компаний по предложению аналогичных условий отсрочки", – заявили в компании.

Там добавили, что "Нефтегаз" работает со всеми заинтересованными сторонами, чтобы получить согласие держателей еврооблигаций.

Напомним, НАК "Нафтогаз" в последний день льготного периода не выплатил бондхолдерам долги по облигациям. Это означает дефолт компании.

Кабмин поручил компании безотлагательно начать второй раунд переговоров с инвесторами по реструктуризации долга.

"Страна" писала о том, после дефолта "Нафтогаза" на Западе заговорили об угрозе дефолта Украины.

Также сообщалось, что вслед за "Нафтогазом" могут отказаться платить по долгам и другие крупные госкорпорации.