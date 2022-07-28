Украина с субботы, 30 июля, увеличит экспорт электроэнергии в Евросоюз в 2,5 раза.

Об этом сообщил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в своем обращении.

"Сегодня ENTSO-E (Оператор систем передачи континентальной Европы) разрешило увеличение экспорта украинской электроэнергии в Европу в 2,5 раза. С 30 июля это будет 250 МВт", - заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, в Евросоюзе понимают важность украинской электроэнергии, которая "помогает заместить токсичный российский газ, а Украине - позволяет зарабатывать средства на подготовку к отопительному сезону".

Напомним, в Еврокомиссии призвали экономить газ даже те страны, которые не зависят от российского топлива.

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