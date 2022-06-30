Украина с 30 июня возобновила экспорт электроэнергии в ЕС. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

По его словам, экспорт пошел в направлении Румынии, первоначальный его объем составляет 100 МВт.

"Потенциал экспорта украинской электроэнергии в Европу составляет до 2,5 ГВт. По такому сценарию государство сможет получать более 70 млрд грн в год", - заявил Шмыгаль.

Как писала "Страна", Литва остановит импорт электроэнергии из России.

Также "Страна" писала, что в прошлом году Беларусь и Россия вошли в тройку крупнейших поставщиков электроэнергии в Украину.

Тем временем война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 126-го дня войны. В Луганской области главные бои сейчас идут за Лисичанск. В Донецкой области - вокруг Славянска и Бахмута. Ближе к Донецку идут артобстрелы - бьют по Авдеевке и ее тылам. На севере Харьковской области армия РФ обстреливает позиции ВСУ.

Вчера было много обстрелов - по Николаеву, по Днепру, ПВО сбило ракеты над Одесской областью.

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