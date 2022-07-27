Администрация американского президента Джо Байдена опасается, что возможная нехватка газа из-за снижения поставок из России может подорвать единство ЕС в вопросе отношений с Россией.

Об этом сообщает CNN.

"Администрация Байдена активно работает за кулисами, чтобы сохранить единство европейских союзников против России, поскольку Москва продолжает сокращать поставки энергоносителей в Европейский Союз, вызывая панику по обе стороны Атлантики из-за потенциально серьезной нехватки газа перед зимой" - сообщает телеканал, ссылаясь на официальные лица США.

После того, как в понедельник, 25 июля, "Газпром" заявил, что сократит потоки по газопроводу "Северный поток-1" в Германию до 20% его пропускной способности, Белый дом направил в Европу координатора президента по глобальной энергетике Амоса Хохштейна.

Он отправится в Париж и Брюссель, чтобы обсудить планы на случай непредвиденных обстоятельств с целевой группой США и ЕС по энергетике, созданной в марте, через месяц после вторжения России в Украину.

"Это был наш самый большой страх", — сказал официальный представитель США. Воздействие на Европу может бумерангом вернуться на США, подняв цены на природный газ и электроэнергию, сказал чиновник. Это также станет серьезной проверкой европейской стойкости и единства против России, поскольку Кремль не проявляет никаких признаков отступления из Украины.

По словам официальных лиц, в ближайшие дни также будут обсуждаться вопросы увеличения производства атомной энергии в Европе для компенсации нехватки газа.

Напомним, что цена на газ в Европе преодолела отметку в 2500 долларов за тысячу кубов на фоне сокращение поставок газа Россией через "Северный поток".

Как пишет Bloomberg, Кремль будет держать поставки газа на минимуме, пока Евросоюз не отменит санкции.