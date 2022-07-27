Цена на газ в Европе преодолела отметку в 2500 долларов за тысячу кубов на фоне сокращение поставок газа Россией через "Северный поток".

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Напомним, утром на фоне заявленного "Газпромом" сокращения поставок газа через "Северный поток", цена подскочила до 2 300 долларов за тысячу кубометров. Общий рост стоимости газа достиг 12%.

Также писали, что "Газпром" без предупреждения увеличил давление в пограничном участке украинской ГТС.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 154-й день. "Страна" следит за главными новостями 27 июля в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как сейчас в Украине проходит мобилизация.