Ранее заявленное контрнаступление украинской армии откладывается.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в обзоре ситуации на фронтах, размещенном на его YouTube-канале.

По мнению эксперта, Вооруженным силам Украины, вероятно, придется подождать с контрнаступлением из-за малых объемов поставок Западом оружия.

"Вопрос с контрнаступлением немного откладывается. Но вопрос оборонительной операции - нет, мы в состоянии ее провести", - считает Жданов.

"Нельзя сказать, что полностью не существует угрозы прорыва российских войск на направлениях трех основных городов, но при этом вероятность прорыва практически равна нулю", - высказался эксперт, уточнив, что имеет в виду Кривой Рог, Запорожье и Николаев.

Жданов добавил, что враг пытается растянуть ВСУ по всей линии фронта, длина которой составляет почти 2,5 тысячи километров.

Ранее о невозможности контрнаступления ВСУ в этом году из-за недостатка вооружений написало издание The Financial Times.

Также "Страна" сообщала, что по мнению экс-замначальника Генштаба, Украина еще не получила необходимого для контрнаступления объема западного оружия.