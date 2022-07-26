Украинское контрнаступление на Херсон "потребует огромных ресурсов и может привести к тяжелым потерям".

Об этом пишет The New York Times в своем аналитическом материале.

Издание сообщает, что "украинские войска готовятся к одному из самых амбициозных и значительных действий войны: взятию Херсона".

Губернатор Дмитрий Бутрий заявил, что ВСУ к настоящему времени освободили 44 населенных пункта вдоль границы Херсонской области, что составляет около 15 процентов ее территории.

В то же время на Западе необходимость более масштабных контратак вызывает споры. Для контратаки потребуется огромное количество войск и гораздо больше систем наступательного вооружения, чем Украина имеет в настоящее время. В целом Украина расходует от 6000 до 8000 снарядов в день. При активном наступлении на Херсон их потребовалось бы в три-четыре раза больше. Штурм же самого Херсона может повлечь за собой ожесточенные городские бои с огромными потерями в солдатах и технике.

"Мы смотрим на Херсон так, как будто это следующая Фаллуджа", - сказал Майкл Мальдонадо, 34-летний бывший морской пехотинец США из Канзаса, который воюет в украинской 28-й бригаде на западной границе Херсонской области.

Фаллуджа - город в Ираке, который США штурмовали почти два месяца, понеся много потерь, после чего это место называли "кладбищем американцев".

При этом украинские войска у границ Херсонской области готовы идти в атаку, как они сами заявили журналисту New York Times.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 153-й день. "Страна" следит за происходящим 26 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 152-го дня войны. На Донбассе российские войска продолжали бои за прорыв к Северску и Бахмуту и штурм одной из крупнейших в Украине Углегорской ТЭС. "Власти" захваченных РФ районов Запорожской области заявили о планах провести "референдум" о присоединении к РФ в первой половине сентября. В Украину продолжало поступать все больше западной техники, которая может сыграть свою роль при контрнаступлении. Вчера Киев получил от Германии первые три зенитные самоходные установки Gepard, а Офис президента сообщил, что Польша передала Украине партию танков PT-91 Twardy.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, кого и почему поменяют в украинской власти в ближайшее время.