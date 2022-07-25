Четырнадцати бывшим сотрудникам МВД из Херсона, которые перешли на сторону противника, сообщили о подозрении в коллаборационизме.

Об этом пишет Офис генпрокурора.

Говорится, что сотрудники МВД добровольно согласились служить в созданном оккупационными властями "ГУ МВД в Херсонской области".

Всего подозрения в коллаборационизме получили 26 человек.

Ранее Генпрокуратура объявила о подозрении "главному железнодорожнику" оккупированной Херсонщины.

Также мы писали, что в оккупированном Волчанске под Харьковом педагога обвинили в коллаборационизме за призывы сотрудничать с РФ.

Война в Украине продолжается уже 152-й день. "Страна" следит за происходящим 25 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 151-го дня войны. На фронте установилось некое затишье - со вспышками штурмовых действий и обстрелов на уже давно тлеющих участках. Британская разведка считает, что российские наступательные действия по-прежнему сосредоточены на Бахмутском направлении, но наступление идет медленно. Институт изучения войны предполагает, что россияне продвигаются ближе к Северску. Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что Херсонскую область освободят к сентябрю. А в разведке Британии сообщили, что РФ заявила о расширении целей "спецоперации", готовя почву к "референдумам" на юге Украины.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.