На днях "Дия" презентовала чат-бот "єВорог", при помощи которого пользователи могут присылать сообщения о тех, кто помогает или сочувствует россиянам. А далее эта информация может стать основанием для уголовных дел.

Однако появившиеся в публичном доступе скрины некоторых из сообщений в этом приложении больше напоминают банальные доносы на знакомых: соседа, коллегу, односельчанина.

Например, в коллаборантки была записала женщина, которая якобы "беременна от рашиста".

Такой подход уже вызвал возмущение многих украинцев.

"Страна" разбиралась, как "Дия" попала в скандал.

"Ее мать готовит для россиян"

В приложении "Дия" в качестве рекламы чат-бота "єВорог" администраторы разместили скриншот одного из таких сообщений о "врагах".

"Беременна от рашиста. Ее мать готовит еду для россиян. Считает себя едва ли не первой леди села", – говорилось в этом сообщении, которое администрация "Дии" посчитала образцовым.

Публикация вызвала шквал критики в комментариях. Пользователи "Дии" указали на то, что информация ничем не подтверждена. К тому же сам факт беременности при любых раскладах не является коллаборационизмом, для выявления которого был создан чат-бот.

"И что теперь? Спалить ее на костре? А откуда вам знать, что эта информация достоверна? Чтобы официально такое выкладывать, нужно быть конченным дегенератом, а тем более этим гордиться. О команде "Дии" я был лучшего мнения. Постепенно скатывается своими доносами из "Дии" в "Дно". Ситуация очень напоминает учебники про сталинский режим", — считает пользователь Алексей Морозов.

Другие комментаторы начали размещать в комментариях к посту картинки с Иосифом Сталиным, намекая на практику доносов, по которым потом расстреливали людей.

"Раньше доносы на бумажечке строчили, а теперь на цифровом уровне можно. Диджитализация! "Страна доносов в смартфоне", — отметила Елена.

"Жестко. Теперь соседи друг на друга доносить начнут. Ну вот пример пишут вам: "Мой сосед коллаборант и куча причин..." Как вы это будете проверять? Передали в СБУ — что дальше? Его будут пытать? А если, например, этот человек у него яблоко сорвал? И все, человеку жизнь сломали... Бред", — поделился своим мнением Сергей Анохин.

Некоторые охарактеризовали пример "Дии" с беременной как сексистский.

"Считаю, что такое сообщение нужны срочно удалить, извиниться и никогда такого не повторять. И коммуникационной команде выговор", — написала в комментариях под постом проекта Минцифры Надежда.

"Это скорее стукачество на уровне села", - пишет Мария Романова.

Телеведущий Дмитрий Спивак таким образом прокомментировал сообщения, которые сейчас посылают в "єВорог".

"А что за запах такой в воздухе? Точно! Пахнет 1937-м годом.

Уже четыре месяца идёт война. Есть внешний враг. Его нужно победить. А сделать это можно только в единении…

И не начинать охоту на ведьм.

А то если вдруг вы не нравитесь соседу по лестничной клетке, он с лёгкостью может накатать кляузу на вас.

Прям как по написанному в романах Дж. Оруэлла. Или как в ненавистных нам тоталитарных государствах.

А может коррупционеров и мародеров ловить и привлекать к ответственности?

Так как там насчёт реальной борьбы с преступниками?"

После прочтения всех этих комментариев администраторы "Дии" удалили скандальное сообщение. Отметили, что каждый кейс передается в СБУ, сотрудники которой проверяют жалобы на предмет достоверности.

Сотрудники ведомства принесли извинения "за недостаточно понятную и некорректную коммуникацию".

"Наша общая цель — выявление врага, а не осуждение украинцев", — отметила коммуникационная команда и пообещала учитывать свои ошибки.

Впрочем, в комментариях к извинению дискуссия продолжилась. И кроме мнений, указанных выше, там звучали позиции в защиту подобной практики. Но гораздо больше было осуждения - люди пишут, что таким способом, как "доносы" в Дию, легко сводить с кем-то счеты.

Тем более что ответственности за ложный донос при пользовании чат-ботом "єВорог" никакой не предусмотрено - в отличие от официального заявления в полицию о совершении преступления.

"До войны восхищался В.В.Путиным"

О том, что многие используют "Дию" как повод сведения персональных счетов, говорят и другие примеры жалоб, которые публикует команда приложения.

Главное, что инструкции чат-бота не требуют предоставлять какие-либо доказательства подрывной деятельности.

"Если вы слышите или видите своими глазами, что ваш сосед, тетя или кум пропагандируют "русский мир", побуждают стать сторонниками врага, поддерживают оккупантов и заставляют обменять украинский паспорт на российский хлам — сразу сообщайте в чат-бот Министерства цифровой трансформации", - говорится в инструкции Минцифры.

Говорится, что нужно указать геолокацию такого человека, добавить фото или видео. "Если не удалось снять на камеру - отправляйте подробности текстом".

Далее идут примеры конкретных жалоб.

Вина еще одной украинки в следующем: "Побуждает сотрудников и клиентов поддержать "русский мир" и говорит, что встречала бы оккупантов с цветами".

"Дия" добавляет от себя, что по таким людям "прямо сейчас" нужно "нанести превентивный удар".

Хотя достоверность такого доноса вызывает большие вопросы - трудно представить, чтоб в нынешней ситуации на подконтрольной Украине территории кто-то бы в открытую "побуждал сотрудников и клиентов" (то есть далеко не родных и близких себе людей) поддерживать "русский мир".

"Считаю человека коллаборантом, потому что в разговоре до войны выражал восхищение Россией и В.В.Путиным. Говорил, что рано или поздно мы вернемся "туда, где нам рады", потому что Европа и Америка думают только о себе", - такую претензию прислал украинец на пенсионера.

После начала боевых действий мужчина якобы заявлял о том, что скоро российские войска "утихомирят кого надо".

Жалобщик приводит имя и номер телефона "любителя Путина". И делает примечание: раньше не пожаловался, потому что не мог вспомнить его фамилию и отчество, а также не знает номера его квартиры.

В следующем сообщении гражданин сдает директора школы, который "открыто заявляет, что ВСУ виновата в войне с РФ". Муж педагога якобы "рассказывает, что когда к ним придет Россия, он станет старостой села и все будут его рабами".

Есть ли доказательства таких заявлений - не сообщается.

Еще одно сообщение - судя по всему, откуда-то из прифронтового города на Донбассе.

"Поддерживает и ждет русский мир. Знает время проведения обстрелов. Его сестра - жена сепаратиста, воюющего за Россию. Они поддерживают связь и обмениваются информацией о расположении нашей армии в городе".

Откуда неизвестный жалобщик знает, какой именно информацией обмениваются брат и сестра через интернет - остается загадкой. Но это не стало препятствием для команды "Дии" использовать такой пример как рекламу чат-бота по поиску коллаборантов.

Как видим, практически во всех приведенных выше заявлениях речь идет о людях, которые не перешли на сторону России, а высказывают (возможно, в узком кругу, а не публично) некие свои взгляды. Или поддерживают связь с родственниками, сочувствующими "ДНР" и "ЛНР".

И здесь вопрос не в том, что их соседи, знакомые или коллеги присылают подобную информацию (на это повлиять никак невозможно). А в том, что "Дия" ее публикует, поощряя тем самым подобное доносительство.

Ведь таким образом любого человека можно оговорить через "Дию" и натравить правоохранительные органы. При этом не понеся за это никакой ответственности - поскольку заявление о преступлении было сделано не в официальном порядке, при котором ложные показания караются по статье 384 УК Украины.

Другие жалобы в чат-бот касаются тех, кто уже открыто перешел на сторону россиян (хотя и там часто всплывают вещи вроде "беременна от рашиста"). А также "народной разведки" - указаний на российские позиции, блок-посты, военные склады и так далее.

На что влияют жалобы в "Дие"?

По обновленным данным министра цифровой трансформации Михаила Федорова, в чат-бот по состоянию на вчерашний день поступило более 1800 заявок про коллаборантов. "Каждая заявка тщательно проверяется нашей командой, а затем мы передаем их СБУ, которая решает судьбу любителей русского мира", - написал министр.

То есть жалобы, отправленные через "єВорог", в том числе ложатся в основу уголовных дел по статье "коллаборационизм".

Правда, возбуждает их не СБУ, куда направляются эти жалобы, а МВД. Ведомство вчера сообщило, что каждый день в реестр вносится более десятка новых уголовных производств по этой статье. А всего их открыто более 900.

"Среди наиболее распространенных проявлений такой деятельности – помощь армии России, распространение русской пропаганды, добровольное участие в оккупационных "органах власти", - сообщили в министерстве внутренних дел.

Большинство подозреваемых - на неподконтрольных Украине территориях. Поэтому сообщение о подозрении и осуждении происходит заочно. Привлечь к ответственности удалось 163 человека.

Если сравнить количество жалоб в чат-бот (1800) и число реально открытых уголовных дел (900), то видно, что эти цифры примерно сопоставимы. Особенно с учетом того, что не все из 1800 заявок в чат-бот "єВорог" отправляются по назначению. И что полиция заводит дела не только по заявлениям из "Дии".

Из этого можно сделать вывод, что "єВорог", возможно, действительно используется украинскими властями для массового открытия уголовных дел по статье "коллаборационизм".

А вот судя по тому, что только 163 производств доведены до суда - с доказательной базой у этих уголовных дел не складывается. В том числе потому, что фигуранты часто находятся на неподконтрольных территориях. Но не только. Как сообщало Минцифры в конце мая, в чат-бот пишут в том числе из Николаевской, Одесской, Черниговской и Сумской областей.

При этом не исключено, что многие подозреваемые сидят в СИЗО и их дела до суда пока не дошли.

В любом случае такой организованный государством через чат-бот поток ничем не подтвержденных обвинений в адрес конкретных людей в тяжких преступлениях вызывает вопросы. Особенно с учетом того, что в военное время силовые структуры склонны куда менее щепетильно подходить к основаниям для задержания людей, на которых пала тень подозрения.