Украинские военные готовятся к контрнаступлению в Николаевской области. Однако оккупанты для сдерживания продолжают бить по гражданским объектам. Об этом глава Николаевской ОВА Виталий Ким сказал во время брифинга.

Ким сказал, что ситуация в области контролируемая, ВСУ готовятся к контрнаступлению и достаточно эффективно проводят огневое поражение.

"Это все мы видим по попаданиям по Антоновском мосту", - отметил он и тут же добавил, что оккупанты за прошедшие сутки нанесли 21 ракетный удар и 28 артиллерийских обстрелов в Николаевской области, в результате чего пострадали два человека.

Ким заявил, что российские снаряды попали в объекты инфраструктуры, автомобильные предприятия, уничтожили часть электроснабжения. Восстановить свет планируют к концу дня.

Также Ким отметил, что в Николаев вернулся экс-руководитель обороной города, который называл Крымский мост будущей целью ВСУ, генерал-майор Дмитрий Марченко. Он до апреля руководил обороной Николаева и сейчас будет курировать работу партизан.

Как писала "Страна, под российской оккупацией в настоящее время находится около 5% населенных пунктов Николаевской области.

Тем временем война в Украине продолжается уже 154-й день. "Страна" следит за главными новостями 27 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 153-го дня войны. Генштаб вечером сообщил, что в Покровском и Новолуганском в районе Бахмута действуют штурмовые группы противника. Россияне закрепляются на позициях к юго-востоку от города. В "ДНР" заявили, что ожидают захвата всей территории Донецкой области до конца августа. The New York Times написала, что украинское контрнаступление на Херсон "потребует огромных ресурсов и может привести к тяжелым потерям". Цена газа в Европе впервые с марта превысила две тысячи долларов - на фоне сокращение Газпромом поставок через "Северный поток". Министры энергетики стран ЕС утвердили чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как сейчас в Украине проходит мобилизация.