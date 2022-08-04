На данный момент у Украины нет даже 30% оружия, которое нужно для масштабного контрнаступления, поэтому оно будет только в следующем году.

Об этом заявил The Financial Times анонимный украинский чиновник.

"Мы должны просчитать и сопоставить поставки оружия со своими стратегическими потребностями – в таком случае у нас нет даже 30 процентов того, что нам нужно.

Мы не рассчитываем получить достаточно оружия, чтобы спланировать решительное контрнаступление на этот год. Наши основные планы связаны со следующим годом, когда будут накоплены запасы оружия", – сказал он.

Напомним, по мнению экс-замначальника Генштаба, Украина еще не получила необходимого для контрнаступления объема западного оружия.

Ранее мы писали, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Вооружённые Силы Украины пойдут в наступление ближе к осени.

Также мы писали, что в Офисе президента перечислили три вида оружия, которые необходимы Украине на третьем этапе войны. По словам Михаила Подоляка, ключевым вооружением, которое необходимо украинской армии, являются реактивные системы залпового огня.

Война в Украине продолжается уже 162-й день. "Страна" следит за происходящим 4 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 161-го дня войны. Враг продолжил попытки по всем направлениям оттеснить украинские войска от Донецка. По Авдеевке и Пескам, где складывается тяжелая ситуация, в вечерней сводке Генштаба ВСУ говорилось, что все атаки противника в этом направлении отбиты. Оперкомандование "Юг" сообщило, что противник создает ударную группировку на Криворожском направлении. Считающийся на Западе "другом Путина" экс-канцлер Германии Шредер заявил, что РФ хочет найти дипломатическое решение по Украине. В СНБО Украины назвали заявление Шредера "информационно-психологической спецоперацией России".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.